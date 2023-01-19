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Экономика

ФНС сообщила о послаблениях по долгам из-за нового подхода по взиманию налогов

30 января 2023 18:42  [85] Экономика

Федеральная налоговая служба объявила, что не будет применять принудительное взыскание по отрицательному сальдо на едином налоговом счёте, пока специалисты ведомства не проведут индивидуальные сверки с налогоплательщиками. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на официальное письмо главы ФНС Даниила Егорова, направленное в региональные подразделения.

В письме указан особый порядок взыскания недоимок по налогам, сборам, страховым взносам, задолженностям по пеням, штрафам, процентам в переходном периоде.

"Поручаю исключить случаи взыскания сумм задолженности в виде отрицательного сальдо единого налогового счёта, в том числе сумм начисленных пени, до начала запуска централизованных процессов формирования пользовательских заданий о направлении требований", — говорится в тексте.

В случае разногласий по формированию сальдо ЕНС глава Федеральной налоговой службы распорядился до 1 марта провести индивидуальные сверки с налогоплательщиками. Пока процесс не будет завершён, взыскание задолженности должно быть исключено.

Напомним, в рамках Единого налогового счёта (ЕНС) для каждого налогоплательщика будут объединены все подлежащие уплате налоги. Его внедрение позволит упростить механизм уплаты налогов и обеспечит экономически обоснованный расчёт суммы пеней на общую сумму задолженности. 

При этом, зачёт в счёт уплаты налога будет производиться автоматически единым платежом при наступлении срока уплаты.

ЕНС также исключит ситуации, когда у одного плательщика имеется одновременно задолженность и переплата по разным платежам. Положительное сальдо на ЕНС можно будет использовать как актив – вернуть или направить на счёт другого лица. 

Кроме того, организации и ИП при помощи ЕНС начисленные налоги будут суммированы, а оплатить их можно при помощи только двух реквизитов – ИНН и суммы платежа. Кроме того, благодаря единому сальдо расчетов с бюджетом арест с банковского счета будет сниматься всего за день, а пени будут рассчитываться не по каждому налогу, а на общую сумму отрицательного сальдо.

Напомним, с 1 января 2023 года нижегородцам доступен Единый налоговый платёж, зачисляемый на единый налоговый счёт компании и физлица. Он будет являться единственным и безальтернативным способом уплаты абсолютного большинства налогов, страховых взносов и сборов, за исключением некоторых платежей - госпошлин, сборы за пользование объектами животного мира и водных биологических ресурсов (гл.25.1 НК РФ), налоги самозанятых - их можно будет перечислить либо отдельной платёжкой, либо с помощью единого налогового платежа.

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Теги:
Налоги ФНС
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