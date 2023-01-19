Производство диванов и детских кушеток в Нижегородской области в 2022 году выросло в 101,5 раза Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков в своем Telegram-канале рассказал об объемах производства мебели в регионе.

По его словам, уход западных компаний с российского рынка привел к резкому росту объемов производства в ряде отраслей.

Так, по итогам 11 месяцев 2022 года в Нижегородской области объем производства мебели вырос в 1,5 раза. В денежном выражении - 16 млрд рублей, тогда как в 2021 году - 13,5 млрд рублей.

Егор Поляков отметил, что рост во многом связан с активным обновлением основных фондов мебельными предприятиями региона и импортозамещением. За последние 9 месяцев 2022 года рост инвестиций в эту сферу увеличился в 1,6 раза к аналогичному периоду 2021 года.

Наибольший рост отмечается в производстве диванов и детских кушеток - в 101,5 раза, деревянных тумб - в 13,4 раза, деревянных кроватей - в 10,3 раза, пластмассовой мебели - в 7,7 раза, деревянных шкафов - в 6,6 раза, деревянной мебели для прихожей - в 6,2 раза, кухонных столов - в 2,4 раза.

Ранее сообщалось, что кластер производителей детских товаров появится в Нижегородской области.