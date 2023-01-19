Глеб Никитин поздравил нижегородское "Торпедо" с победой над СКА в выездном матче КХЛ

Фото: hctorpedo.ru
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил ХК "Торпедо" с победой над питерским СКА в выездном матче чемпионата КХЛ.
Как написал глава региона в своем тг-канале, весь матч торпедовцы провели на одном дыхании и совершили больше бросков по воротам соперника.
По информации hctorpedo.ru, основное время игры завершилось вничью, а в серии буллитов точный бросок торпедовца Артема Михеева принеc победу нижегородцам со счетом 2:1.
"Ребята молодцы! Мы заслужили этот результат сегодня! И чистое второе место во всем регулярном чемпионате! С победой! Так держать!", - отметил глава региона.
После 57 игр в активе торпедовцев 78 очков и чистое второе место в турнирной таблице КХЛ.
Свой следующий матч "Торпедо" проведет в Нижнем Новгороде 1 февраля - соперником станет "Салават Юлаев" из Уфы.
Ранее сообщалось, что ХК "Торпедо" вышел на 3 место Западной конференции КХЛ.
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