Глеб Никитин поздравил нижегородское "Торпедо" с победой над СКА в выездном матче КХЛ Спорт

Фото: hctorpedo.ru

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил ХК "Торпедо" с победой над питерским СКА в выездном матче чемпионата КХЛ.

Как написал глава региона в своем тг-канале, весь матч торпедовцы провели на одном дыхании и совершили больше бросков по воротам соперника.

По информации hctorpedo.ru, основное время игры завершилось вничью, а в серии буллитов точный бросок торпедовца Артема Михеева принеc победу нижегородцам со счетом 2:1.

"Ребята молодцы! Мы заслужили этот результат сегодня! И чистое второе место во всем регулярном чемпионате! С победой! Так держать!", - отметил глава региона.

После 57 игр в активе торпедовцев 78 очков и чистое второе место в турнирной таблице КХЛ.

Свой следующий матч "Торпедо" проведет в Нижнем Новгороде 1 февраля - соперником станет "Салават Юлаев" из Уфы.

Ранее сообщалось, что ХК "Торпедо" вышел на 3 место Западной конференции КХЛ.