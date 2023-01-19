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Общество

Стадион "Водник" в Нижнем Новгороде планируется реконструировать по концессии к 2025 году

31 января 2023 10:42  [78] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Стадион "Водник" в Нижнем Новгороде планируется реконструировать по концессии к 2025 году. Информация об этом размещена на сайте мэрии.

Согласно информации, на объекте по улице Алексеевской, 30а планируется реконструировать блок административных и хозяйственных помещений, ледовую арену, спортивный зал для мини-футбола, зал общефизической подготовки, разминочный зал, разминочный зал, тренажерный зал.

Также в порядок должны быть приведены футбольное поле, легкоатлетические дорожки, сектора для прыжков в длину и высоту.

Работы будут проводиться в 2023-2025 годах.

До 1 февраля текущего года департамент развития предпринимательства и инвестиций администрации Нижнего Новгорода должен разместить информацию о проведение торгов на сайт ГИС Торги.

Напомним, проект реконструкции нижегородского стадиона "Водник" получил положительное заключение госэкспертизы в августе 2022 года.

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Теги:
Реконструкция Стадион
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