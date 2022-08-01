Проект реконструкции нижегородского стадиона "Водник" получил положительное заключение госэкспертизы Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Проект реконструкции нижегородского стадиона "Водник" получил положительное заключение госэкспертизы. Соответствующая информация размещена на сайте единого госреестра заключений.

Согласно предоставленным данным, положительное заключение проекта реконструкции спортивной школы на улице Алексеевской, д. 30А было выдано 5 августа.

Проект разрабатывали семь компаний: "ГК "Альянс-Стройпроект", "ПроектРиск", "Геотехпроект", "Истоки", "Волгосетьпроект", "Ремэкспо Экострой", "Нижегородский проектный институт".

Напомним, что в апреле проект не прошел госэкспертизу из-за того, что подрядчик не уложился в сроки ее проведения.

Реконструкция стадиона "Водник" запланирована на 2022-2023 годы.

После нее стадион сохранит свое первоначальное назначение (проведение занятий по различным видам спорта среди воспитанников муниципального бюджетного учреждения спортивная школа "Водник"), а также будет местом для активного отдыха и занятий физической культурой и спортом для всех категорий жителей города. На стадионе появятся футбольный манеж и крытая ледовая арена.