Новый дом для расселения аварийного жилфонда сдали в Урене Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В городе Урень Нижегородской области введен в эксплуатацию новый многоквартирный дом для расселения аварийного жилфонда.

Как сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов, в Урене появится новый микрорайон. Там будут построены дома по федеральным и региональным программам: речь идет о расселении ветхого жилья, строительстве домов для молодых семей и других.

Сдача второго дома, строительство которого уже ведется рядом, запланирована уже в первом квартале 2023 года. Всего будет построено порядка 120 квартир для переселенцев из аварийного жилья района.

В 2022 году свыше 10,5 тыс. человек переселили из аварийного жилфонда, что составляет 143% к установленному на конец 2022 года плану. По словам Сергея Морозова, такие темпы позволят досрочно завершить программы переселения жителей из ветхого фонда на 2019-2023 годы. В следующую региональную адресную программу (2024-2028 годы) планируется включить 754 аварийных многоквартирных дома общей площадью 242,2 тыс. кв. м с охватом 14,5 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что расселение 97 аварийных домов в рамках комплексного развития территорий планируется в Нижнем Новгороде.