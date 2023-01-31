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Общество

Шесть аварийных домов снесут в Ленинском районе Нижнего Новгорода

31 января 2023 17:36  [56] Общество
Улица Усиевича, 17

Улица Усиевича, 17

Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Шесть аварийных домов будут снесены в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Соответствующие постановления опубликованы на сайте мэрии.

Согласно информации, под снос попадут дома по следующим адресам: ул. Правдинская, 39: ул. Матросская, 1б; ул. Усиевича, 17; ул. Шекспира, 18; ул. Профинтерна, 4а; ул. Октябрьской революции, 84.

Предварительно здания будут изъяты в муниципальную собственность, после чего будет подсчитана рыночная стоимость помещений в них и выплачена компенсация собственникам.

Ранее сообщалось, что еще шесть ветхих зданий будет снесено для строительства станции метро "Сенная".

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Теги:
Ленинский район Снос
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