Шесть аварийных домов снесут в Ленинском районе Нижнего Новгорода Общество

Улица Усиевича, 17 Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Шесть аварийных домов будут снесены в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Соответствующие постановления опубликованы на сайте мэрии.

Согласно информации, под снос попадут дома по следующим адресам: ул. Правдинская, 39: ул. Матросская, 1б; ул. Усиевича, 17; ул. Шекспира, 18; ул. Профинтерна, 4а; ул. Октябрьской революции, 84.

Предварительно здания будут изъяты в муниципальную собственность, после чего будет подсчитана рыночная стоимость помещений в них и выплачена компенсация собственникам.

Ранее сообщалось, что еще шесть ветхих зданий будет снесено для строительства станции метро "Сенная".