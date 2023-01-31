Шесть аварийных домов снесут в Ленинском районе Нижнего Новгорода

Улица Усиевича, 17
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Шесть аварийных домов будут снесены в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Соответствующие постановления опубликованы на сайте мэрии.
Согласно информации, под снос попадут дома по следующим адресам: ул. Правдинская, 39: ул. Матросская, 1б; ул. Усиевича, 17; ул. Шекспира, 18; ул. Профинтерна, 4а; ул. Октябрьской революции, 84.
Предварительно здания будут изъяты в муниципальную собственность, после чего будет подсчитана рыночная стоимость помещений в них и выплачена компенсация собственникам.
Ранее сообщалось, что еще шесть ветхих зданий будет снесено для строительства станции метро "Сенная".
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