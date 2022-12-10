Еще шесть ветхих зданий будет снесено для строительства станции метро "Сенная" Общество

Фото: Telegram-канал "Метро НН"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Еще шесть ветхих зданий будет снесено для строительства станции метро "Сенная". Об этом сообщили в нижегородском МКУ "ГУММиД".

Согласно информации, сейчас продолжаются работы по освобождению стройплощадки от построек и выносу коммуникаций.

На участках на улицах Горького и Ковалихинской планируются разместить строительный городок и организовать объездные пути. Для этого будут снесены дома №100/264 на улице Ковалихинской, №272 на улице Горького, а также частные дома по улице Горького №266, 268, 270 и 274.

Собственников уведомят об изъятии недвижимости. После оценки рыночной собственности им будет предложено возмещение.

Отмечается, что здания, попадаемые под снос, не являются объектами культурного наследия.

Ранее сообщалось, что Минстрой выдал разрешение на строительство двух котлованов метро в Нижнем Новгороде.

Напомним, что при строительстве станции метро "Сенная" будут снесены более 130 гаражей и 40 построек. На компенсации их владельцам выделено более 530 млн рублей.