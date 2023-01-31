Парковку автомобилей запретят на улице Родионова напротив ТЦ "Фантастика" с 21 февраля

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В Нижнем Новгороде планируется изменить зону действия дорожных знаков 3.27 и 3.28, запрещающих остановку и стоянку транспортных средств на местном проезде улицы Родионова - в районе дома №192, корп. 2. Об этом сообщили в городском дептранспорта.
Как пояснили в ведомстве, изменения в организации движения необходимы для обеспечения беспрепятственного проезда транспорта.
Новые дорожные знаки начнут действовать с 21 февраля. Вместе с ними будут установлены таблички "Работает эвакуатор". Соответственно, припаркованные здесь автомобили будут перемещаться на спецстоянку.
Напомним, что с 1 февраля будет введён запрет на остановку и стоянку транспортных средств на улицах Марата и Черниговской в районе метромоста.
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