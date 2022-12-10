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Общество

Парковку запретят на улицах Марата и Черниговской в Нижнем Новгороде с 1 февраля

11 января 2023 12:14  [95] Общество

В Нижнем Новгороде будет введён запрет на остановку и стоянку транспортных средств на улицах Марата и Черниговской. Об этом сообщили в городском дептранспорта.

Согласно информации, ограничения вводятся на участках в районе метромоста. Дорожные знаки 3.27 "Остановка запрещена" там начнут действовать с 1 февраля.

Как пояснили в департаменте, изменения в организации движения необходимы для обеспечения беспрепятственного проезда транспорта.

Водителям рекомендуется заранее изучить схемы изменений и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что стоянку автомобилей запретили на участке улицы Ильинской с 9 января.

Напомним, что с 23 ноября 2022 года по 15 марта 2023 года введены ограничения на парковку на 45 улицах Нижнего Новгорода из-за уборки снега. Ограничения будут действовать в этот период ежедневно с 21:00 до 9:00.

Фото: ЦОДД

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Теги:
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