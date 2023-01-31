Воспитанники детсада "Анкудиновский парк" будут изучать основы физики, химии и программирования Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Кстовском районе прошло торжественное открытие второго корпуса детского сада "Анкудиновский парк". В рамках церемонии было подписано трёхсторонние соглашение о сотрудничестве со стороны Нижегородского центра развития талантов "Вега", детсада №45 Кстовского района и Анкудиновской средней школы.

В соответствии с соглашением, воспитанники детского сада будут осваивать азы физики, химии, математики, программирования, судо-, авиа- и автомоделирования. Преподавать указанные дисциплины будут педагоги центра "Вега". Тематические занятия в детском саду начнутся уже в марте.

Как отметила министр образования и науки Нижегородской области Ольга Петрова, подписанное соглашение создаст бесшовную модель образования, в рамках которой дети смогут развить свои способности и углубленно изучить некоторые предметы уже с детского сада. Затем в школе, начиная с 7 класса, ребята смогут выбирать более глубокий профиль обучения по своим интересам.

В центре "Вега" добавили, что для них данная модель образования - начатая с изучения основ в детском саду и продолженная в школе - определённая новация.

Ранее сообщалось, что более 2 млрд рублей направлено на реализацию регионального проекта "Современная школа" в Нижегородской области.