Шесть нижегородских театров стали участниками федерального проекта "Большие гастроли" Культура и отдых

Шесть театров из Нижегородской области принимают участие в федеральном проекте "Большие гастроли". Об этом сообщили в министерстве культуры региона.

Согласно информации, в список в том числе вошли Нижегородский театр драмы им. Горького, Нижегородский театр "Комедия", Дзержинский драматический театр, ТЮЗ и другие. Полный список учреждений опубликован на сайте Министерства культуры РФ.

С помощью проекта "Большие гастроли" зрители в Нижегородской области смогут увидеть гастроли театров из других регионов. В свою очередь, нижегородские театры выступят со своими постановками перед новой аудиторией.

Как отметил замминистра культуры Нижегородской области Андрей Попов, в рамках проекта настоящим открытием для зрителей региона стали гастроли театров ДНР: их спектакли посетило почти 7 тысяч зрителей. Кроме того, проект дает возможность театрам малых городов представлять свои премьеры в других регионах, добавил замминистра.

Нижегородский государственный академический театр драмы имени М. Горького в мае 2023 года планирует отправиться в Оренбург, где покажет спектакли "Волки и овцы" А.Н.Островского, "Женитьба" Н.В. Гоголя. В это же время Нижний Новгород посетит Оренбургский государственный областной драматический театр М. Горького со своими постановками.

Одним из 15 частных театров, чья гастрольная деятельность будет поддержана на федеральном уровне, стал нижегородский независимый театр "На Счастливой". В сентябре коллектив выступит на сцене Дворца культуры Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова и Дворца культуры Российской армии в Йошкар-Оле.

Программа "Большие гастроли" стартовала в 2014 году. Она призвана формировать и объединять культурное пространство страны, расширяя рамки творческого взаимодействия театральных коллективов.

Ранее сообщалось, что актер и режиссер Нижегородского театра кукол принимает участие в творческой лаборатории театра кукол им. С. М. Образцова.