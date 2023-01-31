Вам решать!
Ещё один тепличный комплекс откроют на Бору в 2023 году
Штрафы за выезд на "выделенку" на пр. Гагарина введут в феврале
Первое в России электротакси начало работу в Нижнем Новгороде
Более 1000 км дорог отремонтируют в Нижегородской области в 2023 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Культура и отдых
01 февраля 2023 09:15  [107] Шесть нижегородских театров стали участниками федерального проекта "Большие гастроли"
31 января 2023 18:29  [316] Бесплатные показы фильма "Они сражались за Родину" пройдут в нижегородских учреждениях культуры 2 февраля
31 января 2023 18:15  [315] Более 90 документов представлено на выставке "Горьковчане – Сталинграду" в Русском музее фотографии
31 января 2023 16:42  [276] Реконструкция сражения Великой Отечественной войны пройдет в Светлоярском парке 4 февраля
31 января 2023 15:56  [205] Более 20 российских кинофильмов покажут на фестивале "Черноречье Фест" в Дзержинске
31 января 2023 10:26  [194] Якутские сны, китайское фэнтези и ностальгическое путешествие: Wink представляет новинки февраля
30 января 2023 13:41  [303] Влюблённые пары 14 февраля смогут посетить зоопарк "Лимпопо" в Нижнем Новгороде по одному билету
29 января 2023 12:06  [586] Мероприятия, посвященные юбилею победы в Сталинградской битве, пройдут в нижегородских учреждениях культуры
28 января 2023 16:14  [596] Цикл фортепианных концертов Pianissimo пройдёт в Нижнем Новгороде с 17 февраля по 3 марта
27 января 2023 14:40  [442] Нижегородская область может организовать выставку в Шереметевском замке в Марий Эл
Культура и отдых

Шесть нижегородских театров стали участниками федерального проекта "Большие гастроли"

01 февраля 2023 09:15  [107] Культура и отдых

Шесть театров из Нижегородской области принимают участие в федеральном проекте "Большие гастроли". Об этом сообщили в министерстве культуры региона.

Согласно информации, в список в том числе вошли Нижегородский театр драмы им. Горького, Нижегородский театр "Комедия", Дзержинский драматический театр, ТЮЗ и другие. Полный список учреждений опубликован на сайте Министерства культуры РФ.

С помощью проекта "Большие гастроли" зрители в Нижегородской области смогут увидеть гастроли театров из других регионов. В свою очередь, нижегородские театры выступят со своими постановками перед новой аудиторией.

Как отметил замминистра культуры Нижегородской области Андрей Попов, в рамках проекта настоящим открытием для зрителей региона стали гастроли театров ДНР: их спектакли посетило почти 7 тысяч зрителей. Кроме того, проект дает возможность театрам малых городов представлять свои премьеры в других регионах, добавил замминистра.

Нижегородский государственный академический театр драмы имени М. Горького в мае 2023 года планирует отправиться в Оренбург, где покажет спектакли "Волки и овцы" А.Н.Островского, "Женитьба" Н.В. Гоголя. В это же время Нижний Новгород посетит Оренбургский государственный областной драматический театр М. Горького со своими постановками.

Одним из 15 частных театров, чья гастрольная деятельность будет поддержана на федеральном уровне, стал нижегородский независимый театр "На Счастливой". В сентябре коллектив выступит на сцене Дворца культуры Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова и Дворца культуры Российской армии в Йошкар-Оле.

Программа "Большие гастроли" стартовала в 2014 году. Она призвана формировать и объединять культурное пространство страны, расширяя рамки творческого взаимодействия театральных коллективов.

Ранее сообщалось, что актер и режиссер Нижегородского театра кукол принимает участие в творческой лаборатории театра кукол им. С. М. Образцова.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Театры
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Запуск в Нижнем Новгороде первого в России электротакси
31 января 2023 15:53Запуск в Нижнем Новгороде первого в России электротакси
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph