"Лучшим госпабликом 2022" в Нижегородской области стало региональное министерство образования и науки

ЦУР Нижегородской области подвел итоги конкурса на звание "Лучший госпаблик 2022". Об этом сообщается на странице Центра управления регионом в Вконтакте.
Согласно информации, конкурс проводился по нескольким номинациям. Всего на участие в нем было подано свыше 400 заявок.
"Лучшим госпабликом муниципалитета" стала администрация Дзержинска. Нижегородская областная детская клиническая больница победила в номинации "Лучший паблик учреждения здравоохранения".
"Лучшим пабликом учреждения культуры" признана детская школа искусств №14 Нижнего Новгорода, а лучшей страничкой о спорте стал сайт спортивной школы олимпийского резерва по греко-римской борьбе.
В номинации "Лучший паблик учреждения социальной защиты/обслуживания" победу праздновал Комплексный центр социального обслуживания населения городского округа "Семеновский".
Наконец, "Лучшим пабликом детского сада" стал детсад "Колокольчик".
Ранее Центр управлениям регионом Нижегородской области подготовил рейтинг качества ведения аккаунтов в соцсетях главами округов.
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