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Общество

"Лучшим госпабликом 2022" в Нижегородской области стало региональное министерство образования и науки

01 февраля 2023 09:36  [99] Общество

ЦУР Нижегородской области подвел итоги конкурса на звание "Лучший госпаблик 2022". Об этом сообщается на странице Центра управления регионом в Вконтакте.

Согласно информации, конкурс проводился по нескольким номинациям. Всего на участие в нем было подано свыше 400 заявок.

"Лучшим госпабликом муниципалитета" стала администрация Дзержинска. Нижегородская областная детская клиническая больница победила в номинации "Лучший паблик учреждения здравоохранения".

"Лучшим пабликом учреждения культуры" признана детская школа искусств №14 Нижнего Новгорода, а лучшей страничкой о спорте стал сайт спортивной школы олимпийского резерва по греко-римской борьбе.

В номинации "Лучший паблик учреждения социальной защиты/обслуживания" победу праздновал Комплексный центр социального обслуживания населения городского округа "Семеновский". 

Наконец, "Лучшим пабликом детского сада" стал детсад "Колокольчик".

Ранее Центр управлениям регионом Нижегородской области подготовил рейтинг качества ведения аккаунтов в соцсетях главами округов.
 

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