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Общество

Объем оплаты проезда наличными в общественном транспорте Нижнего Новгорода сократился на 1,3%

01 февраля 2023 10:32  [29] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Объем оплаты проезда наличными в общественном транспорте Нижнего Новгорода сократился на 1,3%. Об этом рассказала старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "Центр развития транспортных систем" Алена Чернышова.

Согласно информации, с сентября по декабрь 2022 года количество оплат наличными сократилось с 13,1% от общего объема до 11,8%.

Отмечается, что два года назад этот показатель составлял 25%. 

Объем безналичной оплаты проезда за 3 месяца увеличился на 10%.

Напомним, с 5 октября 2022 года в Нижнем Новгороде действует виртуальная транспортная карта.

Также ранее сообщалось, что что бескондукторную систему планируется ввести в общественном транспорте Нижнего Новгорода.

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Теги:
Общественный транспорт
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