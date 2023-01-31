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Объем оплаты проезда наличными в общественном транспорте Нижнего Новгорода сократился на 1,3%. Об этом рассказала старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "Центр развития транспортных систем" Алена Чернышова.
Согласно информации, с сентября по декабрь 2022 года количество оплат наличными сократилось с 13,1% от общего объема до 11,8%.
Отмечается, что два года назад этот показатель составлял 25%.
Объем безналичной оплаты проезда за 3 месяца увеличился на 10%.
Напомним, с 5 октября 2022 года в Нижнем Новгороде действует виртуальная транспортная карта.
Также ранее сообщалось, что что бескондукторную систему планируется ввести в общественном транспорте Нижнего Новгорода.
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