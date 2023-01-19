Бескондукторную систему планируется ввести в общественном транспорте Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Бескондукторную систему планируется ввести в общественном транспорте Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем, отвечая на вопросы подписчиков группы Новой маршрутной сети Нижегородской агломерации.

Согласно информации, сейчас рассматривается вопрос об отказе от услуг кондукторов в общественном транспорте.

Для этого весь подвижной состав необходимо оборудовать стационарными терминалами оплаты проезда. Эти работы будут завершены в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что перебои в отображении общественного транспорта на картах могут возникнуть в Нижегородской агломерации.

Также напомним, что три новые остановки общественного транспорта появятся в Нижнем Новгороде в феврале.