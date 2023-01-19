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Бескондукторную систему планируется ввести в общественном транспорте Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем, отвечая на вопросы подписчиков группы Новой маршрутной сети Нижегородской агломерации.
Согласно информации, сейчас рассматривается вопрос об отказе от услуг кондукторов в общественном транспорте.
Для этого весь подвижной состав необходимо оборудовать стационарными терминалами оплаты проезда. Эти работы будут завершены в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что перебои в отображении общественного транспорта на картах могут возникнуть в Нижегородской агломерации.
Также напомним, что три новые остановки общественного транспорта появятся в Нижнем Новгороде в феврале.
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