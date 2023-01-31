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Политика

Премьер-министр Республики Беларусь посетит Нижегородскую область с рабочим визитом

01 февраля 2023 10:53  [31] Политика
Роман Головченко

Роман Головченко

Фото: пресс-служба правительства Республики Беларусь

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Премьер-министр Республики Беларусь посетит Нижегородскую область с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Согласно информации, Роман Головченко в рамках международной поездки также посетит Ульяновскую область и Алматы в Казахстане.

"Задачи понятные, традиционные. В первую очередь это экспорт, совместные проекты в области промышленной кооперации", - рассказал премьер-министр о целях визита в российские регионы.

Как сообщили в пресс-службе правительства республики, утром 1 февраля Роман Головченко уже отправился в Нижний Новгород.

Ранее представители Республики Беларусь и Нижегородской области обсудили организацию в регионе мультимодального транспортного хаба.

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Теги:
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