Роман Головченко
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Премьер-министр Республики Беларусь посетит Нижегородскую область с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Согласно информации, Роман Головченко в рамках международной поездки также посетит Ульяновскую область и Алматы в Казахстане.
"Задачи понятные, традиционные. В первую очередь это экспорт, совместные проекты в области промышленной кооперации", - рассказал премьер-министр о целях визита в российские регионы.
Как сообщили в пресс-службе правительства республики, утром 1 февраля Роман Головченко уже отправился в Нижний Новгород.
Ранее представители Республики Беларусь и Нижегородской области обсудили организацию в регионе мультимодального транспортного хаба.
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