Избивший задержанного полицейский предстанет перед судом в Выксе Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Избивший задержанного полицейский предстанет перед судом в Выксе. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, в ночь на 16 октября 2022 года в отделение полиции в Выксе был доставлен 41-летний мужчина, задержанный по статье о мелком хулиганстве.

Правонарушитель начал бить ногами по двери спецпомещения для задержанных, после чего полицейский ударил мужчину в лицо и применил к нему электрошокер.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 286 ч. 3 п. "а, б" УК РФ (превышение должностных полномочий, с применением насилия и специальных средств).

Полицейский был уволен из органов внутренних дел. Сейчас он находится под домашним арестом.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что полицейские, подбросившие наркотики нижегородцу, приговорены к заключению в колонии.