Полицейские, подбросившие наркотики нижегородцу, приговорены к заключению в колонии Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Полицейские, подбросившие наркотики нижегородцу Игорю Крайнову, приговорены к заключению в колонии. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Напомним, 12 сентября 2019 года трое оперуполномоченных в доме по улице Варварской в Нижнем Новгороде избили якобы подозреваемого в сбыте наркотиков.

Кроме того, двое полицейских подложили ему два пакетика с наркотиками. Позднее в отношении гражданина было возбуждено уголовное дело о сбыте запрещенных веществ, но оно было прекращено.

В ноября 2019 года подсудимые были уволены из полиции. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям 286 ч. 3 п. "а,в" УК РФ (превышение должностных полномочий) и 228 ч. 2 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта).

Суд назначил бывшим полицейским наказание в виде лишения свободы на сроки от 3,5 до 5 лет с отбыванием в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что экс-сотрудник нижегородской ИК-7 получил три года за разглашение государственной тайны.