Вам решать!
Ещё один тепличный комплекс откроют на Бору в 2023 году
Введение бескондукторной системы в общественном транспорте
Штрафы за выезд на "выделенку" на пр. Гагарина введут в феврале
Речная "Соталия" соединит Стрелку и Чкаловскую лестницу в 2023 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
01 февраля 2023 14:11  [88] Более 200 групп для детей с ограниченными возможностями здоровья работает в детсадах Нижнего Новгорода
01 февраля 2023 13:34  [133] Количество вагонов в скоростных поездах "Ласточка" сообщением Москва - Нижний Новгород увеличат к 23 февраля
01 февраля 2023 13:32  [139] Ряд домов по улице Белинского в Нижнем Новгороде могут войти в программу КРТ
01 февраля 2023 12:48  [116] Минздрав: случаев заболевания корью на территории Нижегородской области не зафиксировано
01 февраля 2023 12:11  [119] Отделение женской консультации отремонтировали в Сосновской ЦРБ за 800 тысяч рублей
01 февраля 2023 12:00  [145] Эпидпорог по заболеваемости школьников гриппом и ОРВИ в Нижегородской области превышен на 24%
01 февраля 2023 11:56  [149] Новые программы изучения иностранных языков представили в Мининском университете
01 февраля 2023 11:47  [168] Совет муниципальных образований Нижегородской области запустил свои страницы в соцсетях
01 февраля 2023 11:32  [167] Сквер на площади Героев в Московском районе благоустроят за 62,2 млн рублей
01 февраля 2023 10:41  [144] Путин поручил правительству разработать программу льготной ипотеки для молодёжи
Общество

Более 200 групп для детей с ограниченными возможностями здоровья работает в детсадах Нижнего Новгорода

01 февраля 2023 14:11  [88] Общество
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Более 200 групп для детей с ограниченными возможностями здоровья работает в детсадах Нижнего Новгорода.

Как уточнил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, на сегодняшний день в областном центре работает 210 таких групп, которые комплектуются по потребности, 16 групп оздоровительной направленности и 54 – комбинированной

Юрий Шалабаев посетил детсада № 452 "Родничок", где реализуют уникальные инклюзивные практики. Этот садик – региональная инновационная площадка, где трудятся логопеды, психологи, инструктора по физкультуре и учителя-дефектологи.

В детсаду есть физкультурный, тренажёрный и музыкальный залы, логопедические и дефектологические кабинеты, кабинеты медицинского массажа, физиолечения, информационно-коммуникативных технологий и комнаты сенсорной интеграции, а для детей с расстройством аутистического спектра есть коммуникаторы.

Стоит отметить, что там занимаются 240 детей, из них 120 детей с ограниченными возможностями здоровья, 66 детей - с инвалидностью. В детсаду работают комбинированные группы, где ребята с особенностями и нормотипичные дети играют и общаются вместе.

Как сообщает пресс-служба администрации города, Юрий Шалабаев, ознакомившись с комментариями в соцсетях родителей этого садика, дал поручение департаменту образования оценить всю проблематику, подготовить предложения для решения проблем.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Детсады Образование
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Запуск в Нижнем Новгороде первого в России электротакси
31 января 2023 15:53Запуск в Нижнем Новгороде первого в России электротакси
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph