Более 200 групп для детей с ограниченными возможностями здоровья работает в детсадах Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Более 200 групп для детей с ограниченными возможностями здоровья работает в детсадах Нижнего Новгорода.

Как уточнил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, на сегодняшний день в областном центре работает 210 таких групп, которые комплектуются по потребности, 16 групп оздоровительной направленности и 54 – комбинированной

Юрий Шалабаев посетил детсада № 452 "Родничок", где реализуют уникальные инклюзивные практики. Этот садик – региональная инновационная площадка, где трудятся логопеды, психологи, инструктора по физкультуре и учителя-дефектологи.

В детсаду есть физкультурный, тренажёрный и музыкальный залы, логопедические и дефектологические кабинеты, кабинеты медицинского массажа, физиолечения, информационно-коммуникативных технологий и комнаты сенсорной интеграции, а для детей с расстройством аутистического спектра есть коммуникаторы.

Стоит отметить, что там занимаются 240 детей, из них 120 детей с ограниченными возможностями здоровья, 66 детей - с инвалидностью. В детсаду работают комбинированные группы, где ребята с особенностями и нормотипичные дети играют и общаются вместе.

Как сообщает пресс-служба администрации города, Юрий Шалабаев, ознакомившись с комментариями в соцсетях родителей этого садика, дал поручение департаменту образования оценить всю проблематику, подготовить предложения для решения проблем.