Фото:
Практика медицинской сортировки больных внедрена в нижегородской детской областной больнице. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.
Согласно информации, это первое детское медицинское учреждение в России, где был внедрен триаж. Ранее эта практика применялась только во взрослых стационарах.
Как рассказал Давид Мелик-Гусейнов, такая практика необходима для более качественной оценки состояния пациента и правильного распределения потоков между персоналом.
Пациентам надеваются браслеты трех цветов:
- красный - необходима экстренная помощь;
- желтый - помощь оказывается в неотложном формате, но угрозы жизни нет;
- зеленый - жизнь пациента вне опасности, необходима плановая помощь.
Напомним, что подобная практика будет внедрена во всех стационарах Нижегородской области. Минздрав в феврале проведет проверку исполнения этой задачи.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+