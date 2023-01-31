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Общество

Практика медицинской сортировки больных внедрена в нижегородской детской областной больнице

01 февраля 2023 16:12  [78] Общество

Фото: Telegram-канал Давида Мелик-Гусейнова

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Практика медицинской сортировки больных внедрена в нижегородской детской областной больнице. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Согласно информации, это первое детское медицинское учреждение в России, где был внедрен триаж. Ранее эта практика применялась только во взрослых стационарах.

Как рассказал Давид Мелик-Гусейнов, такая практика необходима для более качественной оценки состояния пациента и правильного распределения потоков между персоналом.

Пациентам надеваются браслеты трех цветов:

- красный - необходима экстренная помощь;

- желтый - помощь оказывается в неотложном формате, но угрозы жизни нет;

- зеленый - жизнь пациента вне опасности, необходима плановая помощь.

Напомним, что подобная практика будет внедрена во всех стационарах Нижегородской области. Минздрав в феврале проведет проверку исполнения этой задачи.

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Теги:
больницы Здравоохранение
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