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Спорт

Нижегородский ХК "Торпедо" выиграл у "Салават Юлаева" и вышел в плей-офф КХЛ

02 февраля 2023 09:23  [35] Спорт
hctorpedo.ru

hctorpedo.ru

Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" в очередном матче чемпионата КХЛ на своем льду разгромил уфимский "Салават Юлаев" со счетом 5:1 и вышел в плей-офф.

Как сообщается на сайте hctorpedo.ru, у нижегородцев в этой игре отличились Данил Веряев, Артем Михеев, Кирилл Воронин, Богдан Конюшков и Сергей Гончарук.

Таким образом, ХК "Торпедо" уже набрал 80 очков в 58 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции.

После матча главный тренер "Торпедо" Игорь Ларионов поздравил и своих подопечных, и всех болельщиков с красивой победой. Торпедовцы вторыми из всех команд КХЛ, после СКА, обеспечили себе место в плей-офф: последний раз такое было в 2012 году.

"Приятно, что мы достигли этой отметки. Не буду врать, так оно и есть. Очень приятно, что у нас есть время для того, чтобы планомерно подготовиться, дать возможность всем сыграть. Кого-то сберечь, кому-то дать возможность поиграть побольше, поэкспериментировать с молодёжью из "Чайки". Но говорить о том, что миссия выполнена, рано", - отметил Игорь Ларионов.

Свой следующий матч в чемпионате "Торпедо" проведет в субботу, 4 февраля. Соперниками нижегородцев на домашнем льду станет "Динамо" из Минска.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин поздравил нижегородское "Торпедо" с победой над СКА в выездном матче КХЛ.

 

 

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Теги:
Торпедо Хоккей
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