Нижегородская область - в ТОП-6 Национального туристического рейтинга
Штрафы за выезд на "выделенку" на пр. Гагарина введут в феврале
Речная "Соталия" соединит Стрелку и Чкаловскую лестницу в 2023 году
Ещё один тепличный комплекс откроют на Бору в 2023 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
02 февраля 2023 10:22  [74] Протокол о вождении в нетрезвом состоянии составлен на женщину, избившую своего мужа в Автозаводском районе
01 февраля 2023 18:23  [308] Сотрудника ДУКа в Автозаводском районе убило током в подвале дома
01 февраля 2023 15:53  [245] Бухгалтер одной из школ в Пильнинском районе незаконно присвоила почти 700 тысяч рублей
01 февраля 2023 12:26  [280] Наркотики нашли в квартире у жителя Дзержинска
01 февраля 2023 10:58  [250] Избивший задержанного полицейский предстанет перед судом в Выксе
31 января 2023 15:22  [313] Грузовик сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Автозаводском районе
31 января 2023 13:10  [401] Карманницу-рецидивистку арестовали в Нижнем Новгороде
31 января 2023 10:16  [303] Отца и сына задержали в Павловском районе за продажу наркотиков
30 января 2023 16:53  [527] Российским подросткам предлагают за деньги совершать диверсии
30 января 2023 13:03  [447] Мошенники с помощью удаленного доступа списали со счетов многодетной матери с Бора около 2 млн рублей
Происшествия

Протокол о вождении в нетрезвом состоянии составлен на женщину, избившую своего мужа в Автозаводском районе

02 февраля 2023 10:22  [74] Происшествия

Фото: Telegram-канал "Нижний №1"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Протокол о вождении в нетрезвом состоянии составлен на женщину, избившую своего мужа в Автозаводском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Как рассказывают очевидцы, причиной нападения женщины стала ревность. Она узнала о возможной измене мужа и приехала на улицу Львовскую, где сначала несколько раз протаранила припаркованный автомобиль, а после избила и переехала мужчину, который был госпитализирован с множественными ушибами.

Полиция установила личность нападавшей. Ей оказалась 38-летняя нижегородка. На нее составлен протокол об административном правонарушении по статье 12.8 ч. 1 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения). 

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, после чего материалы передадут в следственные органы для дальнейшего разбирательства.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нападение
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Запуск в Нижнем Новгороде первого в России электротакси
31 января 2023 15:53Запуск в Нижнем Новгороде первого в России электротакси
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph