Протокол о вождении в нетрезвом состоянии составлен на женщину, избившую своего мужа в Автозаводском районе Происшествия

Фото: Telegram-канал "Нижний №1"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Протокол о вождении в нетрезвом состоянии составлен на женщину, избившую своего мужа в Автозаводском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Как рассказывают очевидцы, причиной нападения женщины стала ревность. Она узнала о возможной измене мужа и приехала на улицу Львовскую, где сначала несколько раз протаранила припаркованный автомобиль, а после избила и переехала мужчину, который был госпитализирован с множественными ушибами.

Полиция установила личность нападавшей. Ей оказалась 38-летняя нижегородка. На нее составлен протокол об административном правонарушении по статье 12.8 ч. 1 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения).

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, после чего материалы передадут в следственные органы для дальнейшего разбирательства.