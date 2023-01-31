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Протокол о вождении в нетрезвом состоянии составлен на женщину, избившую своего мужа в Автозаводском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Как рассказывают очевидцы, причиной нападения женщины стала ревность. Она узнала о возможной измене мужа и приехала на улицу Львовскую, где сначала несколько раз протаранила припаркованный автомобиль, а после избила и переехала мужчину, который был госпитализирован с множественными ушибами.
Полиция установила личность нападавшей. Ей оказалась 38-летняя нижегородка. На нее составлен протокол об административном правонарушении по статье 12.8 ч. 1 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения).
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, после чего материалы передадут в следственные органы для дальнейшего разбирательства.
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