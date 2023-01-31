Автозаводский парк культуры и отдыха планируется полностью благоустроить к 2026 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Автозаводский парк культуры и отдыха планируется полностью благоустроить к 2026 году. Об этом сообщил директор МАУ "Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода" Александр Чикаев, отвечая на вопросы подписчиков в соцсети "Вконтакте".

Согласно информации, концепция реконструкции разрабатывается в рамках программы Горьковского автомобильного завода "Новый социальный вектор".

Она предусматривает развитие всех сфер деятельности и всех территорий Автозаводского парка. Работы будут проходить поэтапно в период с 2023 по 2026 год.

Ранее сообщалось, что сквер на площади Героев в Московском районе благоустроят за 62,2 млн рублей.