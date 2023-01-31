Сквер на площади Героев в Московском районе благоустроят за 62,2 млн рублей Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Сквер на площади Героев в Московском районе благоустроят за 62,2 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно информации, заказчиком работ в сквере в границах улицы Проспект Героев, 43 и улицы 50-летия Победы, 25 выступает администрация Московского района Нижнего Новгорода.

Подрядчику предстоит демонтировать аварийные зеленые насаждения и покрытия. Взамен них будут посажены новые деревья и кустарники, например, клен, рябина, и спирея, а дорожки и площадки будут обустроены с помощью брусчатки и резинового покрытия.

Также в сквере будет отремонтирован Мемориал и монумент Славы. В частности, в порядок приведут доску почета, стелу и стену у мемориала "Звезда".

Подрядчик на проведение благоустройства будет выбран 22 февраля, а полностью работы должны завершиться к 30 сентября 2023 года.

Ранее сообщалось, что сквер на улице Коминтерна у Центра детского творчества будет благоустроен за 61,3 млн рублей.

Также напомним, что сквер Героя Безрукова в Московском районе благоустроят за 11,8 млн рублей.