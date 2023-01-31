Федеральные социальные пособия в России проиндексированы с 1 февраля Экономика

Правительство России приняло решение об индексации ряда социальных выплат на 11,9% с 1 февраля 2023 года. Соответствующее Постановление № 119 опубликовано на сайте кабмина.

Решение принято по поручению президента РФ Владимира Путина.

В частности, единовременное пособие при рождении ребёнка увеличится до 22,9 тыс. рублей, размер единовременного пособия при передаче ребёнка на воспитание в семью также вырастет до 22,9 тыс. рублей.

Размер материнского капитала на первого ребёнка также вырастет – с 524,5 тыс. до 586,9 тыс. рублей, а на второго и последующих детей (если не получали на первого ребёнка) – с 693,1 тыс. до 775,6 тыс. рублей.

В России действует единый порядок индексации социальных выплат, назначение которых не привязано к прожиточному минимуму. Такие выплаты индексируются один раз в год с 1 февраля, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. С 2022 года по поручению главы государства на уровень фактической инфляции стал индексироваться и материнский капитал.

Как подчеркнул премьер-министр РФ Михаил Мишустин, индексация является необходимой частью системы социальной защиты граждан, которые нуждаются в дополнительной поддержке. Он также добавил, что данные вопросы находятся в постоянной повестке федерального кабмина.