Уголовное дело о мошенничестве заведено на подрядчика благоустройства пристани в Чкаловске Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Уголовное дело заведено на подрядчика благоустройства пристани в Чкаловске - гендиректора строительной компании "Квелти" и сотрудников местной администрации. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, в 2021 году руководитель подрядной организации, благоустраивавшей "Чкаловскую пристань", предоставил в администрацию Чкаловка акты о приемке выполненных работ с завышенной стоимостью, после чего получил оплату на сумму в почти 35 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Также обыски прошли и в администрации городского округа. В отношении ее сотрудников, подписавших акты о выполненных работах, возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Ранее сообщалось, что предпринимателя освободили от наказания за взрыв газа в доме на улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде.