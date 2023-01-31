Предпринимателя освободили от наказания за взрыв газа в доме на улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде Общество

Максим Бязин Фото: Телеканал "360"

Предпринимателя Максима Базина освободили от наказания за взрыв газа в доме на улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает телеканал "360".

Напомним,11 июля 2020 года в доме №17 по ул. Краснодонцев произошёл взрыв бытового газа.

Следствие установило, что главной версией причины взрыва является утечка газа из некачественного шланга, соединявшего плиту с газовой трубой в квартире на шестом этаже.

В результате в доме полностью обрушились две поперечные несущие стены, а часть перекрытий оказалась деформирована. Обследование дома показало, что здание не подлежит восстановлению. Власти приняли решение снести его. Ущерб, причиненный жильцам, оценен в 488 млн рублей.

Руководитель СУ СК РФ по Нижегородской области Айрат Ахметшин рассказывал, что причиной взрыва могло стать оборудование, установленное аферистами.

"В Нижнем Новгороде они пришли к престарелым хозяевам квартиры и сказали: "Давайте мы вам поменяем". Они просто взяли и за деньги поменяли этот шланг. Поменяли таким образом, что в какой-то момент пошла утечка. Ненадёжный шланг, его никто не проверял. Я предполагаю, что эта фирма — просто шаражкина контора. Аферисты, которые зарабатывают деньги на жителях нашей области, города Нижнего Новгорода. Люди доверились им: они назвали фирму соответствующим словом - "газовая служба". Люди заплатили 3 тысячи рублей за замену шланга и вот, пожалуйста, результат", - рассказал он.

Следователи установили, что 7 октября 2019 года слесари ООО "Газовая городская служба", учреждённого и возглавляемого обвиняемым, проводили в квартире №93 дома №17 по ул. Краснодонцев диагностику газового оборудования, а также заменили газовый шланг на плите, допустив нарушение герметичности соединения шланга и газового счётчика.

Также установлено, что компания не являлась специализированной, и её деятельность не отвечала требованиям действующего законодательства. В частности, сотрудники не могли проводить газоопасные работы по ремонту, замене, техническому диагностированию внутриквартирного газового оборудования. В результате в квартире произошло полное разрушение газового счётчика с последующим возгоранием.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 238 ч. 2 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). В декабре 2021 года Максим Бязин был задержан в Барнауле и доставлен в Нижний Новгород. Предприниматель своей вины не признал.

Адвокат обвиняемого Георгий Курашвили на одном из заседаний суда доказал, что замена газового шланга, якобы приведшая к взрыву, не попадает под перечень газоопасных работ, а значит и статья об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В связи с этим дело переквалифицировано на статью 216 ч. 1 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). Этим и обусловлено истечение срока давности.

Суд приговорил Максима Бязина к двум годам ограничения свободы и на 3 года запретил заниматься работой, связанной с газом, но в связи с истечением сроков давности предприниматель был освобожден от наказания.