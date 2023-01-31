ГАЗель сгорела в ЖК "Окский Берег" 2 февраля Происшествия

Фото: Telegram-канал Нижний №1

ГАЗель сгорела утром 2 февраля в ЖК "Окский Берег". Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о горении автомобиля в поселке Новинки поступило сегодня в 11 утра.

Прибывшие на место пожарные подразделения зафиксировали горение ГАЗели на площади 12 кв. м. Водитель находится рядом.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Его причина сейчас устанавливается.

ГАЗель сгорела полностью. В МЧС призвали автолюбителей всегда иметь в своем транспорте огнетушитель.

Ранее сообщалось, что пять машин повреждены в результате пожара в автосервисе в Нижнем Новгороде.