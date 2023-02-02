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Бизнес

Нижегородский и белорусский производители тканей подписали меморандум о сотрудничестве

02 февраля 2023 18:45  [132] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородский и белорусский производители тканей подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, ООО "Первая ткацкая фабрика" (Нижегородская область) и "Оршанский льнокомбинат" (Республика Беларусь) планирует совместно производить текстильную экопродукцию изо льна на базе нижегородского предприятия. 

Как рассказала гендиректор "Первой ткацкой фабрики" Надежда Аверина, предприятие будет получать из Белоруссии сырье, льняную нить, льняное полотно, из которого будут изготавливаться как готовая продукция, так и материалы для швейных и мебельных предприятий.

ООО "Первая ткацкая фабрика" планирует запустить в 2023 году ткацко-отделочную фабрику полного цикла по производству полотен из синтетических и смешанных нитей для разных отраслей промышленности. Планируемая мощность предприятия - 500 тысяч погонных метров полотна в месяц.

Сейчас фабрика уже практически построена. Инвестиции в этот проект составили 2,5 млрд рублей, из которых 1,5 млрд рублей - льготный займ от Фонда развития промышленности. Также планируется запуск производства ткацкой нити, в который планируется вложить еще 2,5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что нижегородский центр импорта и импортозамещения и белорусский Национальный центр маркетинга заключили соглашение о сотрудничестве.

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Теги:
Международное сотрудничество Промышленность
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