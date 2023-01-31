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Политика

Нижегородский центр импорта и импортозамещения и белорусский Национальный центр маркетинга заключили соглашение о сотрудничестве

02 февраля 2023 11:37  [98] Политика

Фото: Кира Мишина

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородский центр импорта и импортозамещения и белорусский Национальный центр маркетинга заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали руководитель ЦИИЗ НО Андрей Кузнецов и замдиректора НЦМКЦ РБ Наталия Тышкевич в рамках нижегородско-белорусского бизнес-форума

Как рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, в прошлом году в Беларуси было заключено контрактов в рамках госзакупок на сумму около 400 млрд рублей, что показывает перспективность рынка для нижегородских предприятий. Сотрудничество сторон позволит выстраивать взаимоотношения между предприятиями еще более эффективно.

На сегодняшний день от Белорусской универсальной товарной биржи уже получена информация о закупках для нужд белорусских предприятий (более 3 тысяч позиций) и о продаже их продукции (более 12 тысяч позиций). Информация направлена на 320 предприятий Нижегородской области.

Андрей Кузнецов отметил, что Национальный центр маркетинга готов проводить для нижегородских компаний консультации и обучение, сопровождать на всех стадиях закупочных процедур.

Наталия Тышкевич добавила, что также возможно участие белорусских компаний в закупках нижегородских крупнейших заказчиков.

Ранее представители Нижегородской области и Республики Беларусь обсудили вопросы экономического и инновационного развития.

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Теги:
Импортозамещение Международное сотрудничество
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