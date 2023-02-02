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Uzbekistan Airways начнет выполнять прямые рейсы из Нижнего Новгород в Ташкент с 28 марта

03 февраля 2023 10:45  [80] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Uzbekistan Airways начнет выполнять прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Ташкент с 28 марта. Об этом сообщается в расписании аэропорта им. Чкалова.

Согласно информации, рейсы будут выполняться по вторникам и субботам до 28 октября.

Из Нижнего Новгорода самолет будет отправляться в 21:30 и прибывать в Ташкент в 04:30 по местному времени (+1 к МСК).

Обслуживать перелёты будут воздушные суда Airbus A320. 

Продажа билетов на авиарейсы еще не открыта.

Отметим, что полеты будут выполняться в рамках бренда Uzbekistan Airways Express, предоставляющего наиболее низкую стоимость билетов для пассажиров.

Напомним, со 2 марта будут запущены прямые авиарейсы из Нижнего Новгорода в Минск.

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Теги:
Авиаперевозки Авиасообщение
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