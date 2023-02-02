Uzbekistan Airways начнет выполнять прямые рейсы из Нижнего Новгород в Ташкент с 28 марта

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Uzbekistan Airways начнет выполнять прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Ташкент с 28 марта. Об этом сообщается в расписании аэропорта им. Чкалова.
Согласно информации, рейсы будут выполняться по вторникам и субботам до 28 октября.
Из Нижнего Новгорода самолет будет отправляться в 21:30 и прибывать в Ташкент в 04:30 по местному времени (+1 к МСК).
Обслуживать перелёты будут воздушные суда Airbus A320.
Продажа билетов на авиарейсы еще не открыта.
Отметим, что полеты будут выполняться в рамках бренда Uzbekistan Airways Express, предоставляющего наиболее низкую стоимость билетов для пассажиров.
Напомним, со 2 марта будут запущены прямые авиарейсы из Нижнего Новгорода в Минск.
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