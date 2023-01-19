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Общество

Прямые авиарейсы из Нижнего Новгорода в Минск будут запущены 2 марта

30 января 2023 13:18  [75] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Прямые авиарейсы из Нижнего Новгорода в Минск будут запущены 2 марта. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании Nordwind.

Согласно информации, рейсы будут выполняться дважды в неделю по четвергам и воскресеньям совместно с авиакомпанией "Икар".

Так, из Нижнего Новгорода в столицу Республики Беларусь самолет будет отправляться в 00:30 с прибытием в Минск в 02:40. Обратный рейс из столицы республики будет вылетать в тот же день в 03:40 с прилетом в столицу Приволжья в 05:35.

Перелеты будут проходить на самолете ВС Embraer 190, рассчитанном на 110 пассажирских мест.

Напомним, о возможном возобновлении прямого авиасообщения с Белоруссией заявлял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе рабочего визита в республику в мае 2022 года.

Ранее сообщалось, что международный пассажиропоток в аэропорте Нижнего Новгорода в 2022 году сократился на 68%.

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Теги:
Авиаперевозки Авиасообщение
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