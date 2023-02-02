Более 7300 домов построили в Нижегородской области в 2022 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 7300 домов построили в Нижегородской области в 2022 году. Об этом сообщили в Нижегородстате.

Согласно информации, в прошлом году строительные организации и сами нижегородцы построили в регионе 7 337 домов на 18 261 квартиру общей площадью 1 701,4 тыс. кв. метров, что на 7% больше, чем в 2021 году.

В частности, население ввело в эксплуатацию 6 969 домов общей площадью 1109,8 тыс. кв. метров, что составляет 65,2% от общего объема жилья.

Более 60% (669,7 тысяч кв. м) частных домов было построено в сельской местности, а городах и поселках городского типа возведено 440 тысяч кв. м жилья.

В Нижнем Новгороде построено 574,2 тысячи кв. м жилья, что на 18% больше показателей 2021 года.

Ранее сообщалось, что девять жилых домов и две гостиницы планируется построить на улице Черниговской в Нижнем Новгороде.