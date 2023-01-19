Девять жилых домов и две гостиницы планируется построить на улице Черниговской в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Соцсети GloraX

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Девять жилых домов и две гостиницы планируется построить на улице Черниговской в Нижнем Новгороде. Информация размещена на сайте городской администрации.

Согласно информации, один из многоквартирных домов будет достигать высоты в 32 этажа, а в двух зданиях будут обустроены детские сады на 60 и 80 мест.

Также в семи домах будет построена встроенная автопарковка. Общая площадь жилых помещений составит 72 572 кв. м.

Пятиэтажная гостиница разместится на участке площадью 284 кв. м. Этажность второго отеля переменная - от 2 до 5 этажей. В них будет обустроено 512 номеров.

Вместимость открытых и встроенных парковок составит 1 017 машиномест. Также на территории будет проведено благоустройство.

До 3 февраля проходят общественные обсуждения по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улицы Черниговская, переулка Мельничный, улицы Гаршина и площади Казанская. Ознакомиться с экспозицией можно в администрации Нижегородского района.

Также проект доступен по ссылке. С условиями дистанционной отправки замечаний и предложений можно ознакомиться в документе на сайте администрации Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что Архсовет одобрил проект по развитию улицы Черниговской в Нижнем Новгороде. В ноябре 2022 года Совет по имущественным и земельным отношениям согласовал мастер-план КРТ на улице Черниговской.

Напомним, что в декабре 2021 года стало известно о планах девелоперской группы компаний "GloraX" из Санкт-Петербурга реализовать проект "GloraX City Chernigovskaya" на Черниговской набережной. Мастер-план разработало АБ "Остоженка".