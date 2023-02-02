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Два автобусных маршрута Нижний Новгород - Кстово подключат к навигационной системе в феврале. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.
Согласно информации, с просьбой о подключении к системе ЭРА-ГЛОНАСС маршрута №216 "Автостанция "Щербинки - Кстово" в Центр развития транспортных систем обратился перевозчик ООО "Русская тройка".
Также с подобным обращением обратился перевозчик маршрута №300 "ст. метро "Пролетарская" - Кстово".
Планируется, что эти автобусы начнут отображаться на онлайн-картах в текущем месяце.
Ранее сообщалось, что общественный транспорт Арзамаса начнет отображаться на онлайн-картах в феврале.
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