Два автобусных маршрута Нижний Новгород - Кстово подключат к навигационной системе в феврале Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Два автобусных маршрута Нижний Новгород - Кстово подключат к навигационной системе в феврале. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, с просьбой о подключении к системе ЭРА-ГЛОНАСС маршрута №216 "Автостанция "Щербинки - Кстово" в Центр развития транспортных систем обратился перевозчик ООО "Русская тройка".

Также с подобным обращением обратился перевозчик маршрута №300 "ст. метро "Пролетарская" - Кстово".

Планируется, что эти автобусы начнут отображаться на онлайн-картах в текущем месяце.

Ранее сообщалось, что общественный транспорт Арзамаса начнет отображаться на онлайн-картах в феврале.