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Общественный транспорт Арзамаса начнет отображаться на онлайн-картах в феврале. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.
Согласно информации, сейчас ведется работа по подключению транспорта к системе ЭРА-ГЛОНАСС.
Планируется, что автобусы города можно будет отслеживать онлайн с февраля.
Также на этой неделе на картах и "умных остановках" начнется отображаться автобусный маршрут №301 "Мкр. Соцгород-2" - п. Гавриловка".
Ранее сообщалось, что первые автобусы в Балахне начали отображаться в навигационной системе.
Напомним, что в августе к единой навигационной системе подключили общественный транспорт на Бору.
Автобусы в Дзержинске начали отображаться на картах в начале ноября.
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