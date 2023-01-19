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Общество

Общественный транспорт Арзамаса начнет отображаться на онлайн-картах в феврале

23 января 2023 10:18  [118] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Общественный транспорт Арзамаса начнет отображаться на онлайн-картах в феврале. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, сейчас ведется работа по подключению транспорта к системе ЭРА-ГЛОНАСС.

Планируется, что автобусы города можно будет отслеживать онлайн с февраля.

Также на этой неделе на картах и "умных остановках" начнется отображаться автобусный маршрут №301 "Мкр. Соцгород-2" - п. Гавриловка".

Ранее сообщалось, что первые автобусы в Балахне начали отображаться в навигационной системе.

Напомним, что в августе к единой навигационной системе подключили общественный транспорт на Бору.

Автобусы в Дзержинске начали отображаться на картах в начале ноября.

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Теги:
Арзамас Общественный транспорт
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