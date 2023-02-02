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Общество

Камеры начнут фиксировать нарушения правил остановки на площади Революции с 4 февраля

03 февраля 2023 13:02  [32] Общество

Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Камеры начнут фиксировать нарушения правил остановки на площади Революции с 4 февраля. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, с завтрашнего дня в автоматическом и круглосуточном режиме будет осуществляться фиксация нарушений ПДД в зоне знака "Остановка запрещена" на площади Революции в Нижнем Новгороде.

Также будут фиксироваться нарушения правил остановки и стоянки на проезжей части, повлекших создание препятствий для других автомобилей.

Ранее сообщалось, что штрафовать за выезд на выделенную полосу на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде планируется начать в феврале.

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Теги:
ПДД
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