Штрафовать за выезд на выделенную полосу на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде планируется начать в феврале Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Штрафовать за выезд на выделенную полосу на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде планируется начать в феврале. Об этом сообщили директор ГКУ НО "Центр развития транспортных систем" Артем Бафанов.

Согласно информации, сейчас там уже оборудованы камеры для фиксации нарушений, но пока что выезд на выделенную полосу пресекается только сотрудниками ГИБДД.

Сейчас прорабатывается вопрос об автоматизации процесса взимания штрафов. Его введение запланировано на февраль 2023 года.

Напомним, с 1 декабря 2022 года штрафовать за выезд на "выделенку" начали на Окском съезде.