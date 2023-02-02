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Молоко с опасными бактериями выявили в Нижегородской области. Исследования были проведены испытательным центром ФГБУ "ВНИИЗЖ".
Согласно информации, превышение показателя КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов) было выявлено в 5 пробах коровьего молока, поступивших в лабораторию 24 января.
Как пояснили в Нижегородской испытательной лаборатории, основной причиной появление в молоке опасных бактерий становится нарушение гигиены на производства, нарушение технологий доения, плохая промывка оборудования и неудовлетворительные условия хранения молока.
Ранее сообщалось, что антибиотики обнаружены в куриных яйцах на территории Нижегородской области.
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