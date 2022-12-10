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Общество

Антибиотики обнаружены в куриных яйцах на территории Нижегородской области

14 декабря 2022 13:24  [183] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Специалисты нижегородского филиала Федерального центра охраны здоровья животных обнаружили опасный антибиотик в куриных яйцах. Исследования проводил испытательный центр ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Согласно информации, в рамках частного заказа было проверено 10 образцов "Яиц куриных пищевых столовых".

В результате в четырёх образцах было зафиксировано наличие энрофлоксацина. Как уточнили в ведомстве, испытания проводились методом определения остаточного содержания хинолонов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором по ГОСТ 32797-2014.

В связи с этим, специалисты центра заявили о несоответствии яиц требованиям Техрегламента Таможенного союза о безопасности пищевой продукции по химико-токсикологическим показателям. В частности, содержание остатков данного вещества в пищевой продукции не допускается.

Как уточнили в ФГБУ, результаты исследований были доведены до заказчика. Он должен, в том числе, принять меры по пресечению выпуска соответствующей продукции в оборот.

СПРАВКА:

Энрофлоксацин – синтетическое антибактериальное средство, антибиотик широкого спектра действия, используемый в ветеринарной медицине для лечения животных. Длительное использование в пищу продуктов животного происхождения с его содержанием может вызывать неблагоприятные для здоровья последствия. В частности, способствовать появлению антибиотикорезистентности, а также развитию устойчивых форм микробов.

Энрофлоксацин является лекарственным препаратом, поэтому необходимую дозу по применению должен назначать ветеринар. Также производителям необходимо учитывать период выведения препарата перед убоем птицы. Кстати, энрофлоксацин был запрещён для использования в птицеводстве в США в 2005 году.

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Теги:
Здоровье Исследование Продовольствие
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