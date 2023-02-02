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Жилые дома и социальные объекты планируется построить на Гребном канале в рамках КРТ. Концепция застройки была одобрена Архитектурным советом 2 февраля.
Согласно информации, ООО "Берег" на прибрежном участке площадью около 30 га напротив слободы Подновье планирует построить жилье, коммерческую недвижимость и социальные объекты. Концепция была разработана ООО "Научно-производственное объединение "Архстрой".
Также проект предусматривает благоустройство набережной. На данном участке оно в настоящее время отсутствует.
Ранее Архсовет рекомендовал понизить этажность предлагаемой застройки. Также основная часть домов развернута к реке, а набережную предложено сделать открытым общественным пространством, для посетителей которого будут предусмотрены дополнительные парковочные места.
Замминистра градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Сергей Попов подчеркнул, что разработчик предложил набор индивидуальных архитектурных комплексов, а не еще один типовой жилой комплекс.
Ранее сообщалось, что девять жилых домов и две гостиницы планируется построить на улице Черниговской в Нижнем Новгороде.
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