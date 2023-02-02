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Производство композитных стеклопластиковых материалов появится в Нижегородской области на территории ОЭЗ "Кулибин". Об этом сообщили в Корпорации развития Нижегородской области.
Согласно информации, проект планирует реализовать ООО "Регионально-промышленная компания", которое инвестирует в производство 150 млн рублей.
Инвестпроект планируется реализовать в 2023-2030 годах. На предприятии будет создано 120 новых рабочих мест.
На первом этапе на предприятии будет организовано производство стеклопластикового листа и рифленого листа для автомобильной и строительной отраслей.
Сейчас "Регионально-промышленная компания" поставляет материалы на российские автомобильные заводы. Часть этой продукции поставляется из-за рубежа, а новое предприятие призвано локализовать производство.
Как рассказал гендиректор компании Алексей Соколов, предприятие также планирует полностью локализовать в Нижегородской области и производство необходимого сырья.
Ранее сообщалось, что производство агрохимической продукции за 400 млн рублей построят в Нижегородской области.
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