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Бизнес

Производство композитных стеклопластиковых материалов появится в Нижегородской области

03 февраля 2023 13:54  [101] Бизнес

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Производство композитных стеклопластиковых материалов появится в Нижегородской области на территории ОЭЗ "Кулибин". Об этом сообщили в Корпорации развития Нижегородской области.

Согласно информации, проект планирует реализовать ООО "Регионально-промышленная компания", которое инвестирует в производство 150 млн рублей.

Инвестпроект планируется реализовать в 2023-2030 годах. На предприятии будет создано 120 новых рабочих мест.

На первом этапе на предприятии будет организовано производство стеклопластикового листа и рифленого листа для автомобильной и строительной отраслей.

Сейчас "Регионально-промышленная компания" поставляет материалы на российские автомобильные заводы. Часть этой продукции поставляется из-за рубежа, а новое предприятие призвано локализовать производство.

Как рассказал гендиректор компании Алексей Соколов, предприятие также планирует полностью локализовать в Нижегородской области и производство необходимого сырья.

Ранее сообщалось, что производство агрохимической продукции за 400 млн рублей построят в Нижегородской области.

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Теги:
Промышленность
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