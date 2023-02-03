Презентация поезда московского метро в стилистике "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия"

Сегодня в метрополитене Москвы был запущен новый поезд, рассказывающий о достопримечательностях Нижегородской области.
Концепция дизайна поезда посвящена семи основным туристическим центрам региона: Нижнему Новгороду, Большому Болдину, Городцу, Семенову, Дивееву, Арзамасу и Выксе. В одном из вагонов изображена главная достопримечательность региона - Нижегородский Кремль.
Фото: Telegram-канал Глеба Никитина
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