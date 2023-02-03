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Общество

Презентация поезда московского метро в стилистике "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия"

03 февраля 2023 15:07  [142] Общество

Сегодня в метрополитене Москвы был запущен новый поезд, рассказывающий о достопримечательностях Нижегородской области.

Концепция дизайна поезда посвящена семи основным туристическим центрам региона: Нижнему Новгороду, Большому Болдину, Городцу, Семенову, Дивееву, Арзамасу и Выксе. В одном из вагонов изображена главная достопримечательность региона - Нижегородский Кремль.

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Презентация поезда московского метро в стилистике Нижний Новгород: 100% настоящая Россия
Презентация поезда московского метро в стилистике Нижний Новгород: 100% настоящая Россия
Презентация поезда московского метро в стилистике Нижний Новгород: 100% настоящая Россия
Презентация поезда московского метро в стилистике Нижний Новгород: 100% настоящая Россия
Презентация поезда московского метро в стилистике Нижний Новгород: 100% настоящая Россия
Презентация поезда московского метро в стилистике Нижний Новгород: 100% настоящая Россия
Презентация поезда московского метро в стилистике Нижний Новгород: 100% настоящая Россия
Презентация поезда московского метро в стилистике Нижний Новгород: 100% настоящая Россия

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Теги:
Метро Туризм
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Фоторепортажи
Презентация поезда московского метро в стилистике Нижний Новгород: 100% настоящая Россия
03 февраля 2023 15:07Презентация поезда московского метро в стилистике "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия"
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