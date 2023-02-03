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Общество

Поезд московского метро оформили в стилистике "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия"

03 февраля 2023 15:19  [115] Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Поезд московского метро оформили в стилистике "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия". Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно информации, дизайн поезда посвящен семи туристическим центрам Нижегородской области: Нижнему Новгороду, Большому Болдину, Городцу, Семенову, Дивееву, Арзамасу и Выксе. В одном из вагонов изображен Нижегородский Кремль.

Поезд будет курсировать по Арбатско-Покровской линии - самой длинной ветке московского метрополитена. 

"Хочется, чтобы такой формат знакомства с регионом мотивировал гостей приехать и увидеть все это в реальности", - написал Глеб Никитин.

Больше фото "нижегородского" поезда доступно по ссылке.

Напомним, в августе фотографии достопримечательностей Нижнего Новгорода разместили в вагоне поезда Самара-Санкт-Петербург.

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Теги:
Метро Туризм
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