Фасад ЦРБ в Урене будет полностью обновлен в 2023 году Общество

Фото: Telegram-канал Давида Мелик-Гусейнова

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Фасад ЦРБ в Урене будет полностью обновлен в 2023 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Согласно информации, оформление медицинского городка будет выполнено в песочных тонах.

Основной корпус, в котором находятся приемное, диагностическое, хирургическое и первичное сосудистое отделения, а также отделение реанимации и интенсивной терапии, по словам Давида Мелик-Гусейнова, изменится до неузнаваемости.

Работы планируется завершить в 2023 году. Помещения ЦРБ станут более светлыми и комфортными.

Ранее сообщалось, что более 290 медучреждений будет отремонтировано в Нижегородской области в 2023 году.