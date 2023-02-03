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Фасад ЦРБ в Урене будет полностью обновлен в 2023 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.
Согласно информации, оформление медицинского городка будет выполнено в песочных тонах.
Основной корпус, в котором находятся приемное, диагностическое, хирургическое и первичное сосудистое отделения, а также отделение реанимации и интенсивной терапии, по словам Давида Мелик-Гусейнова, изменится до неузнаваемости.
Работы планируется завершить в 2023 году. Помещения ЦРБ станут более светлыми и комфортными.
Ранее сообщалось, что более 290 медучреждений будет отремонтировано в Нижегородской области в 2023 году.
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