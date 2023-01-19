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Общество

Более 290 медучреждений будет отремонтировано в Нижегородской области в 2023 году

26 января 2023 11:23  [64] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 290 медучреждений будет отремонтировано в Нижегородской области в 2023 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора Егор Поляков.

Согласно информации, на данный момент уже заключены контракты на проведение работ в 215 учреждениях из 293 запланированных.

В 2022 году в рамках нацпроекта "Здравоохранение" капитальный ремонт прошел на 150 объектах. В них были отремонтированы инженерные сети, входные группы, помещения и другое.

В частности, были отремонтированы 5 структурных подразделений Шахунской ЦРБ: две участковые больницы в поселке Вахтан и селе Хмелевицы, два ФАПа в селе Верховое и поселке Лужайки, а также стационар в Шахунье на улице Революционной.

Как отметил Егор Поляков, Шахунская ЦРБ обслуживает более 35 тысяч человек. В ней расположены отделение скорой медицинской помощи, первичное сосудистое отделение, отделение реанимации и интенсивной терапии, терапевтическое отделение. 

Также капитальный ремонт прошел в пяти структурных подразделений Борской ЦРБ: ремонт помещений Кантауровской врачебной амбулатории и больницы в поселке Память Парижской Коммуны, ремонт системы отопления в Детской поликлинике № 2, Линдовской участковой больнице и Кантауровской врачебной амбулатории, замена лифта в Поликлинике № 2.

Ранее сообщалось, что два филиала Нижегородской стоматологии отремонтировали в 2022 году.

Также напомним, что общий объем финансирования на реализацию нацпроекта "Здравоохранение" в Нижегородской области в 2022 году превысил 5 млрд рублей.

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Теги:
больницы Здравоохранение
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