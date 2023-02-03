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Экономика

"Автобан": стройка участка трассы М-7 в Башкирии идет в соответствии с графиком

03 февраля 2023 17:38  [34] Экономика

Глава Башкортостана Радий Хабиров и руководитель Росавтодора Роман Новиков 2 февраля осмотрели строительство и реконструкцию автомобильной дороги М-7 "Волга" в обход населенных пунктов Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово, Асяново Илишевского и Дюртюлинского районов.

Участок трассы протяженностью 65 км входит в маршрут скоростной трассы М-12 и будет дублером действующей автодороги, проходящей по территории населенных пунктов.

"Мы посмотрели, как ведутся работы на обходе. Как мы поняли, они ведутся с опережением графика, что очень важно. Потому что в следующем году, в рамках поручения Президента, мы эту дорогу должны сдать", - сказал Радий Хабиров.

"Мы запустили строительство первой транспортной развязки, которая соединит старое и новое направления трассы М-7 "Волга", улучшив сообщение с Республикой Татарстан, – прокомментировал Роман Новиков. – Через путепровод будет обеспечен выезд в сторону пяти населённых пунктов Башкортостана. Запуск движения по новому участку позволит разгрузить старое направление от транзитного транспорта, улучшить экологию в близлежащих сёлах и повысить безопасность дорожного движения в регионе".

На всей протяженности участка проект предусматривает устройство электроосвещения и барьерное ограждение для разделения транспортных потоков. Для строительства многофункциональных зон придорожного сервиса на обходе оборудуют четыре площадки – по две в каждом направлении движения.

"Сейчас на объекте ежедневно работают 429 человек и 308 единиц техники, строительство идет в полном соответствии с графиком, — рассказал заместитель генерального директора-исполнительный директор ПК "Автобан" Олег Мартыненко. — Возведение временной притрассовой дороги вышло на финишную прямую — уже уложено 54 км земляного полотна из 63 км, устроено 34 км подстилающего слоя основания из ПГС и 13 км дополнительного слоя основания из ЩПС. По основному ходу мы устроили почти 20 км земляного полотна из 65 км. До конца года мы выполним 90% работ по устройству земляного полотна, 35% работ по строительству дорожной одежды и полностью завершим работы по устройству водопропускных труб. До начала распутицы будут закончены все работы по строительству временной дороги".

Ранее сообщалось, что транспортную развязку открыли на участке М-12 в Чувашии.

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Теги:
М-12
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