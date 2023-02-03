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Около 6,4 тысяч тонн вторсырья было собрано в экопунктах Нижегородской области в 2022 году

03 февраля 2023 17:57  [87] Общество

Фото: соцсети "ЭкоПункт"

Около 6,4 тысяч тонн вторсырья было собрано в экопунктах Нижегородской области в 2022 году. Об этом сообщает телеканал "360".

Напомним, Нижегородская область лидирует среди регионов России по количеству созданных экопунктов. В регионе действуют 53 пункта по приему вторсырья.

Согласно информации, в прошлом году экопункты посетили 543,3 тысячи нижегородцев, которые собрали около 6,4 тысяч тонн вторсырье. Всего за время существования пунктов их посетили 2,5 млн человек, а собрано было 250 тысяч тонн отходов.

Также в рамках проекта "ЭкоОфис" ГК "Исток" за 3 года установила в Нижегородской области более 2 тысяч экоурн под каждый вид вторичного отхода в офисах. В 2022 году с их помощью было собрано почти 162 тонны бумаги, ПЭТ бутылки, стеклотары и техники.

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Теги:
Экология
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