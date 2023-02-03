Речная "Соталия" соединит Стрелку и Чкаловскую лестницу в 2023 году
Штрафы за выезд на "выделенку" на пр. Гагарина введут в феврале
Нижний Новгород появится на 10-рублёвой монете
Нижегородская область - в ТОП-6 Национального туристического рейтинга
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Бизнес
03 февраля 2023 18:30  [75] Нижегородский центр "Мой бизнес" поддержит предпринимателей региона для продвижения на маркетплейсах
03 февраля 2023 18:13  [85] Почти 500 млн рублей субсидий будет выделено нижегородским аграриям на обновление машинно-тракторного парка в 2023 году
03 февраля 2023 17:04  [108] "Открытие Авто": марка Omoda стала лидером по числу открытых салонов, Haval – лучшим среди "китайцев" по продажам с одного шоу-рума
03 февраля 2023 15:50  [120] ПСБ приобретает банки Донецкой и Луганской Народных Республик
03 февраля 2023 15:11  [121] Банк "Открытие": 40% жителей ПФО готовы инвестировать в финансовые инструменты на срок не более 1 года
03 февраля 2023 14:24  [133] Выплаты по несчастным случаям в "Росгосстрахе" в 2022 году выросли на треть
03 февраля 2023 13:54  [253] Производство композитных стеклопластиковых материалов появится в Нижегородской области
03 февраля 2023 10:28  [189] Депутат Госдумы Юрий Станкевич посетил площадку под размещение Экотехнопарка в Дзержинске
02 февраля 2023 18:59  [550] Объем соглашений, заключенных во время визита делегации Республики Беларусь в Нижегородской области, превысил 1 млрд рублей
02 февраля 2023 18:45  [473] Нижегородский и белорусский производители тканей подписали меморандум о сотрудничестве
Бизнес

Почти 500 млн рублей субсидий будет выделено нижегородским аграриям на обновление машинно-тракторного парка в 2023 году

03 февраля 2023 18:13  [85] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Почти 500 млн рублей субсидий будет выделено нижегородским аграриям на обновление машинно-тракторного парка в 2023 году. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Как рассказал замгубернатора, за последние 3 года в регионе было закуплено более трех тысяч единиц сельхозтехники на сумму 14 млрд рублей.

Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов отметил, что размер субсидий на техническое перевооружение рассчитан с учетом плана приобретения техники, подлежащей субсидированию в 2023 году.

Нижегородские аграрии в этом году планируют закупить более 600 единиц различной техники на 5 млрд рублей.

Сейчас в регионе у сельхозпредприятий насчитывается 6 139 тракторов, 1 646 зерноуборочных и 447 кормоуборочных комбайнов, 8,6 тыс. единиц почвообрабатывающей, посевной и кормозаготовительной техники.

Ранее сообщалось, что около 5,4 млрд рублей выделено на поддержку АПК и развитие сельских территорий в Нижегородской области в 2023 году.

Также напомним, что более 80 млн рублей направят на поддержку кадров АПК Нижегородской области в 2023 году.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
АПК Сельское хозяйство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Презентация поезда московского метро в стилистике Нижний Новгород: 100% настоящая Россия
03 февраля 2023 15:07Презентация поезда московского метро в стилистике "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия"
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph