Почти 500 млн рублей субсидий будет выделено нижегородским аграриям на обновление машинно-тракторного парка в 2023 году Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Почти 500 млн рублей субсидий будет выделено нижегородским аграриям на обновление машинно-тракторного парка в 2023 году. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Как рассказал замгубернатора, за последние 3 года в регионе было закуплено более трех тысяч единиц сельхозтехники на сумму 14 млрд рублей.

Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов отметил, что размер субсидий на техническое перевооружение рассчитан с учетом плана приобретения техники, подлежащей субсидированию в 2023 году.

Нижегородские аграрии в этом году планируют закупить более 600 единиц различной техники на 5 млрд рублей.

Сейчас в регионе у сельхозпредприятий насчитывается 6 139 тракторов, 1 646 зерноуборочных и 447 кормоуборочных комбайнов, 8,6 тыс. единиц почвообрабатывающей, посевной и кормозаготовительной техники.

Ранее сообщалось, что около 5,4 млрд рублей выделено на поддержку АПК и развитие сельских территорий в Нижегородской области в 2023 году.

Также напомним, что более 80 млн рублей направят на поддержку кадров АПК Нижегородской области в 2023 году.