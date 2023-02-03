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Общество

Школьники и студенты ПФО узнали об особенностях компьютерного зрения в рамках проекта "НЕЙМАРК.Лекторий"

03 февраля 2023 18:50  [68] Общество
Фото: Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области

Фото: Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области

Школьники и студенты ПФО в нижегородском Доме народного единства встретились с архитектором крупнейшей библиотеки компьютерного зрения OpenCV Вадимом Писаревским. Эксперт напомнил собравшимся, что такое компьютерное зрение, рассказал об истории нижегородской разработки, показал, как OpenCV используется компаниями по всему миру, и поделился планами развития проекта.

Он отметил, что в настоящее время почти каждый человек пользуется разработанными нижегородцами алгоритмами OpenCV.

"Компьютерное зрение – это извлечение информации из изображения. При этом источники изображений могут быть абсолютно разными: смартфон, камеры наблюдения, аэрофотосъемка, рентгеновские снимки. Поскольку с каждым годом цифровой информации становится все больше и больше, люди уже не могут анализировать ее в реальном времени - в этом нам помогают компьютеры. По мере того как мы создаем все более совершенный искусственный интеллект, мы должны учить компьютеры делать то же самое, что и человек: воспринимать картинки и понимать их смысл", - отметил Вадим Писаревский.

К встрече, которая прошла в формате "вопрос-ответ", в офлайн и онлайн присоединилось более 60 тысяч человек. Наибольший интерес зрителей к прямой трансляции был отмечен в Перми, Уфе, Самаре и Нижнем Новгороде.

"Образовательная экосистема НЕЙМАРК, которая строится вокруг ИТ-кампуса и куда входит также НЕЙМАРК.Лекторий, призвана помочь юным нижегородцам понять, какие есть направления для развития, кому можно рассказать о своих идеях, как получить поддержку. Мы стремимся к тому, чтобы до момента открытия ИТ-кампуса будущие абитуриенты уже точно знали, чего хотят и как это получить в стенах нового образовательного учреждения", - рассказал руководитель научно-образовательных проектов АНО "Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области" Дмитрий Колесников.

Межвузовский ИТ-кампус НЕЙМАРК будет рассчитан на одновременное обучение 7 000 студентов.

"Очень важно, что в Нижегородской области строится межвузовский кампус, который станет образовательной площадкой для всех студентов и педагогов. Мы создаем не просто уникальную образовательную траекторию для наших ребят, но и делаем все возможное, чтобы преподаватели любых образовательных организаций с профильными дисциплинами могли обучать новое поколение айтишников, разработчиков, стартаперов. И очень здорово, что образовательная составляющая ИТ-кампуса уже стартовала", - отметила министр образования и науки Нижегородской области Ольга Петрова.

Ранее сообщалось, что бесплатный курс по машинному обучению и компьютерному зрению "НЕЙМАРК.ML-интенсив" стартует в Нижегородской области.

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